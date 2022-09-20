В Херсоне заявили о крахе попыток наступления ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Все попытки украинской армии наступать на Херсонскую область являются неудачными. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов во вторник, 20 сентября.

— Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери, — отметил он.

По словам Стремоусова, территорию защищают союзные войска. При этом украинские националисты продолжают наносить удары по городам и населенным пунктам Херсонской области, пишет РИА Новости.

В этот же день Стремоусов заявил, что указы президента Украины Владимира Зеленского не будут исполняться в Херсонской области. Он отметил, что все новые указы в отношении региона являются юрисдикцией украинских националистов и исполнять на территории Херсона их не станут.

16 сентября стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. Уточняется, что в результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.