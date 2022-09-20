Указы Зеленского отказались признавать в Херсонской области

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Указы президента Украины Владимира Зеленского не будут исполняться в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов во вторник, 20 сентября.

Недавно украинский лидер подписал указ о создании администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.

— Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила, — приводит слова Стремоусова РИА Новости.

Накануне Стремоусов заявил, что его семья каждый день получает угрозы, задержаны несколько диверсионных групп, которые «пришли его убить». По его словам, в Киеве посчитали, что он предатель, который предал Украину.

До этого стало известно, что руководство Херсонского государственного университета приняло решение временно приостановить учебный процесс из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.