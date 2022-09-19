Замглавы ВГА Херсонской области рассказал, что Зеленский приказал убить его

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в понедельник, 19 сентября, заявил, что его семья каждый день получает угрозы, задержаны несколько диверсионных групп, которые «пришли его убить».

По словам херсонского чиновника, в Киеве посчитали, что он предатель, который предал Украину. Однако он заметил, что никогда не присягал на верность «нацистам и бандеровцам», поскольку всегда был русским человеком.

— Меня преследовало СБУ, меня арестовывали, делали обыски. И когда пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем. Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы, — рассказал Стремоусов в интервью французским СМИ, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

По словам чиновника, задержанные участники украинских диверсионных групп самостоятельно признались в вышесказанном на допросах.

Накануне стало известно, что руководство Херсонского государственного университета приняло решение временно приостановить учебный процесс из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.