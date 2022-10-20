Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

WP: США изучают применяемые Россией беспилотники в ходе спецоперации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: США изучают применяемые Россией беспилотники в ходе спецоперации
Фото: Минобороны РФ

Специалисты из США изучают беспилотники, применяемые армией России в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в четверг, 20 октября.

Так, в материале отмечается, что эксперты изучают обломки российских БПЛА, сбитых в ходе СВО. По данным издания, изучение структуры беспилотников может помочь США и Украине лучше идентифицировать данный класс устройств.

ЕС 20 октября ввел санкции в отношении производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов этой страны. Рестрикции были введены якобы за поставки вооружения в Россию.

После этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем заявил, что республика не поставляет БПЛА в Россию для их использования на Украине.

19 октября заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Тегераном своих беспилотников в Россию являют собой очередной пример дезинформации.

Дипломат также подчеркнул, что подобными шагами западные страны пытаются отвлечь внимание всего мира от своей вовлеченности в конфликт на Украине.

Украина Россия США Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте