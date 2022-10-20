WP: США изучают применяемые Россией беспилотники в ходе спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Специалисты из США изучают беспилотники, применяемые армией России в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в четверг, 20 октября.

Так, в материале отмечается, что эксперты изучают обломки российских БПЛА, сбитых в ходе СВО. По данным издания, изучение структуры беспилотников может помочь США и Украине лучше идентифицировать данный класс устройств.

ЕС 20 октября ввел санкции в отношении производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов этой страны. Рестрикции были введены якобы за поставки вооружения в Россию.

После этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем заявил, что республика не поставляет БПЛА в Россию для их использования на Украине.

19 октября заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения западных стран в экспорте Тегераном своих беспилотников в Россию являют собой очередной пример дезинформации.

Дипломат также подчеркнул, что подобными шагами западные страны пытаются отвлечь внимание всего мира от своей вовлеченности в конфликт на Украине.