Ростех увеличил производство материалов для импортозамещения в аэрокосмической отрасли

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Предприятие госкорпорации Ростех ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина полностью закрыло потребности российской авиакосмической отрасли, увеличив производство необходимых конструкционных материалов более чем в два раза. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе Ростеха.

— Для устойчивого развития авиации и космонавтики необходимы сотовые заполнители всех типов. Уход иностранных поставщиков создавал угрозу дефицита таких конструкционных материалов в России, — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Таким образом их выпуск и импортозамещение стали приоритетной задачей госкорпорации, подчеркнул он. По его словам, мощности предприятия позволяют производить в год до 600 кубометров конструкционных материалов.

Они, например, применяются при создании двигателей ПД-8 и ПД-14, истребителей пятого поколения Су-57 и космического корабля «Орел», отмечается на сайте Ростеха.

До этого в Ростехе сообщили, что применение станций тропосферной связи может помочь оперативно наладить связь в присоединенных регионах, вошедших в состав России.

Данные станции, серийно производящиеся в России, обладают дальностью передачи данных более чем на 200 километров и функцией установки в короткие сроки. В госкорпорации также добавили, что тропосферная связь — это решение, которое может обеспечить коммуникацию там, где нет возможности проложить кабель.