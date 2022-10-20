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«Провокатор»: иммунолог Жемчугов рассказал, можно ли умереть от постковидного синдрома

Иссалина Аюпова

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Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Можно ли умереть от постковидного синдрома
Фото: depositphotos

Высокая летальность от COVID-19 уже давно известный факт, однако можно ли умереть от постковидного синдрома? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, от самого постковидного синдрома умереть нельзя, однако он способен привести к болезням, которые действительно могут стать причиной смерти. Его опасность заключается в том, что он повреждает сосуды: мелкие и более крупные.

— Повреждения сосудов, в свою очередь, являются провокаторами различных видов инфарктов: легких или инфарктов миокарда, например, — пояснил Жемчугов.

Иммунолог отметил, что постковидный синдром может спровоцировать и ряд других нарушений, среди которых:

  • повреждение нервов;
  • потеря обоняния и слуха;
  • галлюцинации;
  • нарушения мозговой деятельности и почек.

— Также могут обостриться любые хронические заболевания вследствие повреждения сосудов. Все они могут стать причиной смерти человека, — предупредил Жемчугов.

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер». Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — «Вечерняя Москва» узнавала у специалиста.

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