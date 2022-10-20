Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении приостановили из-за человека на путях

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Движение в сторону Москвы на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД временно остановлено из-за человека на путях. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пожалуйста, не нарушайте правила безопасности на ЖД, — говорится в сообщении.

Инцидент, как уточняется, произошел на станции Лианозово. В настоящее время состав остановлен на период ожидания спасателей и медиков, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 октября стало известно, что из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.

До этого сообщалось, что поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда.