Как введение военного положения в новых регионах может сказаться на частичной мобилизации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Введение в четырех российских регионах военного положения на законодательном уровне обозначает происходящие там боевые действия. Существенного влияния на частичную мобилизацию это не окажет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москве» высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

— Военное положение закрепляет то, что там происходило ранее. Просто сейчас будут определенные моменты, связанные с комендантским часом, ужесточением пропускного режима, проверками и т. д. А призыв — это призыв. Готовность у нас определена так: сначала идут регионы, в которых введено военное положение, потом приграничные области и центральный округ. В Питере, например, самая низкая степень готовности, — рассказал собеседник «ВМ».

Введение режимов повышенной готовности связано с высокой террористической угрозой, уточнил Дандыкин. При этом, по мнению эксперта, мобилизационные мероприятия в России должны завершиться уже на следующей неделе.

По словам специалиста, в регионах с действующим военным положением всех мужчин призывного возраста мобилизовать не будут.

— Надо учитывать, что многие мужчины там проходили срочную службу в украинской армии, это нужно проверять. Когда у нас в Крыму прошел референдум, там тоже была проверка. Большинство остались служить в российской армии. Кстати, та бывшая украинская бригада воюет очень хорошо. В новых регионах, видимо, будут другие действия. В частности, должно быть создание территориальной обороны, — объяснил Дандыкин.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что тероборону могут организовать и в регионах со средним уровнем реагирования. Но и эта мера, и другие остаются на усмотрение губернаторов, резюмировал военный эксперт.

Указом президента РФ Владимира Путина 19 октября в новых регионах России введено военное положение. Еще три уровня готовности объявлены в других частях страны.