Что такое территориальная оборона и зачем она нужна в регионах с повышенной готовностью

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Указом президента РФ Владимира Путина 19 октября в новых регионах России введено военное положение. Еще три уровня готовности объявлены в других частях страны. Одним из пунктов указа является проведение мероприятий по теробороне, а также по защите населения от происшествий природного и техногенного характера. Что это значит и может ли повлиять ли введение особых режимов на процесс частичной мобилизации, — в материале «Вечерней Москвы».

Особые права у губернаторов

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, важную роль в процессе играют главы регионов, где введен особый режим:

— Главы этих субъектов наделяются правом вводить особый пропускной режим, усиливать охрану границ, при необходимости организовывать отселение граждан, которые подвергаются бомбардировкам или обстрелам мирного населения.

Привлекаться к этим процессам, скорее всего, будут все силовые структуры ЦФО и ЮФО, уточнил спикер:

— Это Росгвардия, полиция, сотрудники Погранслужбы, ФСБ и экстренные службы населенных пунктов.

Регионы, где могут быть приняты соответствующие меры: Курская, Брянская, Белгородская, Воронежская области и южные регионы — Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Севастополь и другие.

Задача теробороны

Что же касается мер по организации территориальной обороны, по словам спикера, создание данной структуры проводится только во время действия военного положения. Задача теробороны — защита объектов военной, гражданской и общественно значимой инфраструктуры от террористических актов и диверсий, о чем сказано также в Федеральном законе «Об обороне».

Дандыкин уточнил, что введение территориальной обороны может происходить как в отдельных регионах России, так и по всей стране.

Функции теробороны регулируются военными округами, органами госвласти, региональными центрами по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, командованиями округов внутренних войск.

Части территориальной обороны, пояснил специалист, обычно делятся на отряды, которые наделены различными функциями.

Помимо субъектов, где введено военное положение, необходимость в организации территориальной обороны может возникнуть в регионах с повышенной готовностью, сказал военный эксперт.

По его словам, эти отряды должны будут контролировать охрану порядка на важных объектах инфраструктуры населенных пунктов, курировать въезд на территории регионов с особыми положениями. В их задачу будет входить обеспечение безопасности на режимных объектах, временное отселение граждан в безопасные пункты с предоставлением крова и необходимых санитарных условий.

Досмотр транспортных средств и ограничение движения при необходимости, а также введение контроля за работой объектов тоже входят в задачи территориальной обороны.

Специалист уточнил, что введение особых режимов на российских территориях, в том числе, повлияет на процесс мобилизации:

— Новые реалии повлияют на ход частичной мобилизации следующим образом: тех граждан, которые войдут в территориальную оборону, не будут призывать на передовую в рамках специальной военной операции (СВО).

По разным данным, число граждан в отряде должно составлять не менее 130 тысяч человек. Однако эксперт не исключил, что из-за СВО количество бойцов может быть увеличено.

В случае возникновения угрозы участникам теробороны придется использовать оружие для защиты гражданского населения и важных объектов. Части таких структур могут снабдить стрелковыми видами оружия, минами, а также ракетами и артиллерийскими орудиями, если возникнет необходимость.