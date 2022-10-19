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Четыре уровня готовности в регионах России: где они введены и что означают

Илья Ашуров

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Общество
Четыре уровня готовности в регионах России: где они введены и что означают
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Президентским указом 19 октября в новых регионах России введено военное положение. Еще три уровня готовности объявлены в других частях страны. Где введены особые правовые режимы и что они означают — в материале «Вечерней Москвы».

Максимальный уровень готовности (военное положение)

Регионы: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Максимальный уровень готовности приравнен к военному положению. Он введен в новых регионах страны президентским указом. В документе отмечается, что мера продиктована применением против территориальной целостности РФ вооруженной силы.

— Под военным положением понимается особый правовой режим, который вводится на всей территории России или в отдельных ее частях. Описывается этот режим в Федеральном конституционном законе «О военном положении», — пояснил «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

В период действия военного положения власти могут ограничивать в правах и свободах как граждан России, так и иностранцев. Экономика страны может перестраиваться под нужды армии.

Полный список мер, применяемых на территории, где введено положение, прописан все в том же законе. Вот некоторые из них:

  • комендантский час;
  • военная цензура;
  • запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд из страны;
  • запрет забастовок, митингов, демонстраций, шествий и пикетов;
  • изъятие у граждан имущества в пользу государства (в будущем это должны компенсировать);
  • привлечение граждан к работам для нужд обороны;
  • сухой закон.

Средний уровень готовности

Регионы: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Данный уровень реагирования введен в регионах, граничащих с Украиной.

— По смыслу средний уровень реагирования более облегченный правовой режим по сравнению с военным положением, — отмечает Краснов.

Согласно президентскому указу, средний уровень готовности подразумевает следующие меры:

  • усиление охраны общественного порядка и безопасности на объектах, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
  • временное отселение жителей в безопасные районы;
  • особый режим въезда и выезда на территории, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • досмотр транспортных средств и ограничение их движения;
  • особый режим работы для ключевых объектов энергетики, коммуникации и транспорта;
  • контроль за работой объектов, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи.

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе не вводится запрет на передвижение. Такое же заявление сделал губернатор Курской области Роман Старовойт и советник главы Республики Крым Олег Крючков. Об отсутствии каких-либо дополнительных ограничений также завили в Краснодарском крае и Липецкой области.

Повышенная готовность

Регионы: ЦФО (18 субъектов, в т. ч. Москва и область) и ЮФО (восемь субъектов).

Этот правовой режим вводится в двух федеральных округах — Центральном и Южном. Состав ЦФО можно посмотреть здесь, а ЮФО — тут.

Вот что предполагает данный уровень готовности:

  • усиление охраны общественного порядка и безопасности на объектах, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
  • особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
  • контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи;
  • ограничение движения транспортных средств и их досмотр.

Также режим повышенной готовности расширяет полномочия глав субъектов. В частности, они смогут проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что в настоящее время «никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится». Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев подчеркнул, что комендантский час в столице вводиться не будет. Он также добавил, что дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу президента.

Базовая готовность

Регионы: все остальные субъекты РФ.

Данный режим введен во всех остальных регионах страны. Он также подразумевает «усиление охраны общественного порядка» и повышенный контроль за важными объектами. Главы регионов смогут проводить мероприятия по реализации мер для удовлетворения потребностей» российской армии.

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