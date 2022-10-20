Арестович: Украина может остаться без электроэнергии, тепла и воды на несколько месяцев

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Украина может остаться без электроэнергии, тепла и воды на несколько месяцев из-за ударов России по объектам инфраструктуры. Об этом заявил советник главы офиса президента республики Алексей Арестович в четверг, 20 октября.

— Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями, — сказал чиновник.

Он уточнил, что на территории страны уже 1800 населенных пунктов остались без воды, тепла и электричества. Украинцам стоит вспомнить опыт 1990-х годов и заново научиться «выживать вообще при нулевых батареях», сказал Арестович на YouTube-канале журналистки Юлии Латыниной*.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

По словам президента России Владимира Путина, этим взрывом на переправе Украина поставила себя на один уровень с самыми одиозными террористическими группировками.

Оставлять без ответа «преступления такого рода» не представляется возможным, подчеркнул российский лидер. При этом он добавил, что больше нет необходимости в массированных ударах по объектам на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.