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Минпросвещения анонсировало появление игры в лапту в школах

Евгений Белоусов
Общество
Минпросвещения анонсировало появление игры в лапту в школах
Фото: Seregapavlov / CC BY-SA 4.0

Учебный модуль по лапте для школ в рамках физкультуры разработают до конца года. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

— Учителя поблагодарили за внимание к учебной дисциплине, а также предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте. Министр просвещения (Сергей Кравцов — прим. «ВМ») поддержал эту инициативу, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже разработано 10 модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, рэгби, самбо, дзюдо и шахматам. Помимо этого, в 2022 году подготовлено еще семь дополнительных модулей, говорится на сайте Минпросвещения.

В сентябре Кравцов заявил, что российским школьникам будут рассказывать о специальной операции на Украине в рамках уроков «Разговоры о важном». Министр подчеркнул, что школьникам детально объяснят все вопросы, цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что ведомство подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.

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