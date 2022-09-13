Кравцов: Школьникам расскажут о спецоперации на уроках «Разговоры о важном»

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Всем российским школьникам будут рассказывать о специальной военной операции на Украине на уроках «Разговоры о важном». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Сейчас идет специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы, — заявил он.

Министр подчеркнул, что школьникам детально объяснят все вопросы, цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Сделать это необходимо, объяснил Кравцов, чтобы избежать дезинформации и фейков, которые стремятся «расшатать страну», передает РИА Новости.

«Разговоры о важном» — цикл занятий в формате классного часа. Такие занятия будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели.

До этого Кравцов заявил, что школьники из ЛНР и ДНР смогут изучать украинский язык как родной, ведомство готовит соответствующие учебники.

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.