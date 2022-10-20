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Расписание поездов Рижского направления МЖД изменится 24-28 октября

Евгений Белоусов
Город
Расписание поездов Рижского направления МЖД изменится 24-28 октября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 24 по 28 октября из-за работ по модернизации инфраструктуры. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе МЖД.

Ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Болшево, Монино, Щелково, Фрязево, Фрязино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания.

Также на участке Румянцево — Чисмена Рижского направления МЖД с 06:00 24 октября до 06:00 28 октября продолжатся работы по укладке бесстыкового пути. Движение поездов на время ремонта будет организовано по соседнему пути, что также отразится на графике движения поездов, говорится в сообщении.

10 октября стало известно, что из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.

До этого сообщалось, что поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда.

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