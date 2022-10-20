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Суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову
Фото: Youtube / Euronews по-русски

Басманный районный суд заочно арестовал скрывшуюся от органов следствия бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе суда.

— Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Овсянниковой Марины, — говорится в сообщении.

Овсяникова обвиняется в распространении фейков о действиях армии России. Суд арестовал ее на 1 месяц и 29 дней.

Суд отправил журналистку под домашний арест еще в начале августа. В отношении Овсянниковой возбудили уголовное дело по статье о фейках об армии.

1 октября бывший муж экс-сотрудницы Первого канала заявил, что она сбежала из-под ареста, в связи с чем Овсянникову объявили в розыск.

17 октября суд вынес решение, согласно которому дочь Овсянниковой должна остаться с отцом. Однако решение суда может быть не исполнено. По непроверенным данным СМИ, экс-журналистка могла сбежать с ребенком за рубеж.

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