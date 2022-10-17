Суд решил оставить дочь Овсянниковой с отцом

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Суд вынес решение, согласно которому дочь журналистки Марины Овсянниковой должна остаться с отцом. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Одиннадцатилетняя дочь должна остаться с отцом. Однако решение суда может быть не исполнено. По непроверенным данным, экс-журналистка могла сбежать с ребенком за рубеж, сообщил Mash.

Судебные тяжбы между экс-супругами начались после скандального выступления экс-сотрудницы Первого канала. Мужчина считает, что Овсянникова не сможет дать дочери правильного воспитания.

Экс-сотрудницы Первого канала обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. По этому делу 1 августа суд отправил журналистку под домашний арест.

В среду, 10 августа, в отношении Овсянниковой возбудили уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Позже появилась информация, что в ее квартире прошли обыски. Ночь с 10 на 11 августа Овсянникова провела в изоляторе.

1 октября бывший муж экс-сотрудницы Первого канала заявил, что она сбежала из-под ареста, в связи с чем Овсянникову объявили в розыск.