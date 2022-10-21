Народный календарь. Что сделать 24 октября, чтобы было много денег

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Православная церковь 24 октября вспоминает святого апостола от семидесяти Филиппа. Отсюда и особое название — Филиппов день. Было принято ходить на ближайший водоем в этот день, и если вода уже превращалась в лед, нужно было по нему пройтись. По другой версии, в воду кидали монетку, но обязательно через плечо. В народе верили, что после такого ритуала будет много денег.

Поверье гласит, что если 24 октября наступить в глубокую яму с грязью, то в скором времени будет прибыль.

В этот день нельзя смотреть на ворон даже через окно. Говорят, что птицы могут наслать проклятье на любого, кто на них взглянет.

Приметы погоды:

Иней на Филиппов день — к снегопаду.

Если утром снег пошел, зима будет суровая.

Листья на деревьях шуршат — к снегопаду.

Белки, кроты и мыши усиленно кормом запасаются — к суровой и затяжной зиме.

Куры на насест рано сели или домашняя птица голову под крыло прячет — к похолоданию.

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Именины отмечают: Зинаида, Александр, Анатолий, Виктория, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Филипп.