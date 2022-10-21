Посол Антонов: Нельзя допускать бряцания ядерным оружием

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенным Штатам стоит прекратить опрометчивую и безответственную ядерную риторику, поскольку победителей в войне подобного рода быть не может. Об этом в четверг, 20 октября, заявил американским журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Нельзя допускать бряцания ядерным оружием, — заявил российский дипломат в интервью изданию Newsweek.

Антонов назвал этот вопрос крайне деликатным. По его словам, нельзя ни на день забывать, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Российский посол призвал Соединенные Штаты остановить безответственную ядерную риторику. Антонов также усомнился в том, что Вашингтон готов к серьезному профессиональному диалогу о стабильности и «международном мире».

Дипломат указал на новую стратегию национальной безопасности, опубликованную американской администрацией на прошлой неделе, как на доказательство того, что Вашингтон только удваивает свои усилия по обеспечению так называемого «управляемого порядка», пишет РЕН ТВ.

В начале октября Антонов заявил, что Соединенные Штаты вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставлять вооружения на Украину.