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На МКАД произошло ДТП с двумя грузовиками

Егор Провоторов
Происшествия
На МКАД произошло ДТП с двумя грузовиками
Фото: Вечерняя Москва

На внутренней стороне 70 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) в ночь на пятницу, 21 октября, произошло столкновение двух грузовиков, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По информации ведомства, на месте в настоящий момент работают оперативные службы столичного региона. Обстоятельства инцидента произошедшего, а также информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

На телеграм-канале Дептранс. Оперативно говорится, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. Представители ведомства призвали столичных автолюбителей выбирать пути объезда.

ДТП на 70 километре МКАД

В минувший четверг, 20 октября, водитель грузовика скончался после аварии в районе Бирюлево Западное. По предварительным данным, водитель остановился из-за технической неисправности и вышел на проезжую часть. В это время грузовик наехал на водителя, а после этого столкнулся с припаркованным автомобилем, где отсутствовал водитель.

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