Вильфанд призвал москвичей повременить с «переобуванием» автомобиля

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Водителям Москвы и области в данный момент не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, заявил журналистам в пятницу, 21 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически, — заметил специалист.

Вильфанд подчеркнул, что согласен с такими формулировками. Научрук Гидрометцентра заметил, что до снега «еще далеко», пишет ТАСС.

По словам специалиста, критической необходимости в смене летней резины на зимнюю в данный момент. Нынешние температуры не влияют в значительной степени на эластичность резины, заметил он. При этом если кто-то хочет записаться в шиномонтаж на ближайших выходных, то стоит менять на нешипованную резину. Однако с шипами Вильфанд призвал не торопиться.

Накануне автоэксперт Виталий Архиреев заявил, что при выборе зимней резины прежде всего нужно обратить внимание на бюджет, который автолюбитель может потратить на приобретение этой необходимой оснастки машины.