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Школьника застрелили во время протестов в Иране

Егор Провоторов
Происшествия
Школьника застрелили во время протестов в Иране
Фото: Unsplash

Иранский старшеклассник погиб во втором по величине городе Исламской республики, Мешхеде. По информации местных журналистов, он получил смертельное ранение от правоохранителей во время антиправительственных митингов.

В свидетельстве о смерти Аболфазла Адинезаде говорится, что он скончался от нарушения работы почек и печени, вызванного огнестрельным ранением. По оценке врача, производившего вскрытие, расстояние, с которого был застрелен подросток, составило менее одного метра. Трагический инцидент произошел 8 октября, пишет Газета.ру.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. В четверг, 20 октября, адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медицинского заключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев, которые она получила в ходе содержания под стражей.

В начале октября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении Ирана из-за случаев насилия над протестующими.

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