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Илон Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про Трасс

Егор Провоторов
В мире
Илон Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про Трасс
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в социальных сетях шутку заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Предприниматель из Соединенных Штатов назвал реплику российского политика «весьма хорошим троллингом».

Накануне Медведев «поздравил» на странице в одной из социальных сетей салат-латук с «победой» над теперь уже экс-премьером Британии.

— Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce, — написал зампред российского Совбеза в своем англоязычном аккаунте, отметив британского премьера.

В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым рекорд по самой короткой продолжительности занимания этого поста.

После отставки Лиз Трасс экс-глава кабмина страны Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании. За кресло британского премьера, как уточняется, также намерена бороться министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок

Дмитрий Медведев шутка Илон Маск Лиз Трасс
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