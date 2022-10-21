Ревматолог Шевченко рассказала, когда при хрусте в суставах нужно срочно обратиться к врачу

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При появлении хруста в суставах необходимо обратиться к врачу, чтобы установить его точную причину. Он может появиться из-за заболеваний, которые требуют срочного лечения и наблюдения специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-ревматолог Мария Шевченко.

По ее словам, хруст в суставах может быть последствием воспаления связок, при артрозе или травмах.

— Многие люди, когда сталкиваются с хрустом в суставах, не обращают на этот симптом должного внимания. Тем не менее он может говорить о воспалении, травмах или артрозе. Во время воспаления гладкая поверхность хряща становится шероховатой, поэтому появляется характерный щелкающий хруст. Артроз возникает из-за повышенной нагрузки на суставы, — пояснила Шевченко.

Ревматолог отметила, что здоровые суставы пальцев, позвоночника и локтей могут хрустеть во время движения из-за особенностей их строения. А треск в тазобедренных или коленных суставах обычно появляется на начальных стадиях артроза.

— Важно уточнить, в каких именно суставах у пациента хруст, испытывает ли он при этом болевые ощущения. Так как строение, например, локтевых суставов может предполагать небольшой треск при активном движении, — подчеркнула специалист.

Врач добавила, что главная причина возникновения хруста и болезней суставов — малоподвижный образ жизни.

— Я рекомендую регулярно заниматься спортом, чтобы предотвратить появление болезней суставов. Однако лучше выбирать наименее травматичные виды активностей, например, йогу или плавание. Также у людей с избыточным весом сильно страдают ноги и позвоночник. Правильные занятия спортом могут предотвратить болезни суставов и даже вылечить некоторые из них на ранних стадиях, — заключила Шевченко.

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