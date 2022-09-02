Врач перечислил неочевидные причины боли в спине

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Нередко боли в спине возникают не из-за механического воздействия, а из-за стрессов и сидячего образа жизни. В простых случаях эта проблема решается силами невролога или остеопата, но в более сложных ситуациях понадобятся детальное обследование и вмешательство других узких специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов.

Он отметил, что самая распространенная на сегодняшний день причина болей в спине — психосоматическая.

— Если раньше спина чаще болела от физического труда, то сейчас ситуация кардинально поменялась, люди стали больше работать в офисе и меньше — в поле. Соответственно, травмирующих физических факторов стало меньше, но спина стала болеть чаще. Дело в том, что стресс и скорость информационных потоков резко возросли, а стресс — это тоже мышечный спазм, только длительный и хронический. Когда человек долго сидит в неудобных позах без движения и еще при этом стрессует, позвоночник страдает, — объяснил собеседник «ВМ».

Как заметил врач, в молодом возрасте в позвоночнике еще присутствуют сосуды, но с возрастом они исчезают. Поэтому состояние позвоночника во многом зависит от движения — если человек ведет активный образ жизни, обменные процессы остаются в норме.

Физическое воздействие тоже может быть причиной возникновения боли в спине, добавил Евдокимов.

— Бывает так, что при наклонах и движениях возникают травмы, человек банально может удариться при падении. Иногда человек не соблюдает гигиену подъема тяжестей: например, мамы часто на руках носят детей, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист уточнил, что иногда встречаются различные инфекционные и аутоимунные болезни, заболевания внутренних органов, которые могут влиять на позвоночник. Системные заболевания (например, ревматоидный артрит) поражают костную и хрящевую ткань, отметил остеопат.

При этом одна и та же боль может свидетельствовать о различных заболеваниях, подчеркнул Евдокимов.

— Видов боли много, но в любом случае за всем стоят рецепторы болевой чувствительности. Реагируют именно они, поэтому боль бывает схожей, а вот ее причины могут быть разными. Иногда приходится делать дифференциальный диагноз, чтобы понять: причина кроется в ЖКТ, в сердце, в спине или где-то еще, — пояснил врач.

По словам эксперта, если четко понятно, где возникла боль, человеку поможет невролог и остеопат. В других случаях нужно идти к терапевту: врач должен собрать анамнез, назначить обследования и направить к узкому специалисту. Так, если болит сердце и отдает в спину, то будут лечить кардиолог и терапевт, а если выявится системное заболевание (тот же ревматоидный артрит), этим займется ревматолог, объяснил врач.

Снизить вероятность проблем со спиной поможет соблюдение простых правил, отметил Евдокимов.

— Нужно минимизировать вредные привычки, обязательно соблюдать режим труда и отдыха. Даже при сильной стрессовой нагрузке, если человек своевременно и достаточно отдыхает, а также умеренно двигается, это будет шикарной профилактикой. И, конечно же, соблюдать режим питания. Если в организм не поступают какие-то микроэлементы и витамины, он становится слаб перед воздействием внешнего мира, — заключил эксперт.

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