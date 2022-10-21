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В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком

Анастасия Колоскова
В мире
В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком
Фото: Минобороны РФ

Великобритании нужно избегать эскалации напряжения с Москвой, после того как российский истребитель Су-27 запустил ракету вблизи ее военно-воздушных сил. Об этом заявил депутат от Лейбористской партии Люк Поллард.

— Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов, — подчеркнул парламентарий.

По словам Полларда, произошедшее в Черном море «внушает опасения».

Он также отметил, что Британии в то же время не следует отказываться от поддержки Украины, пишет газета Sun.

Накануне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем. По словам министра, инцидент произошел еще 29 сентября. Британский разведывательный самолет без вооружения патрулировал международные воды по заранее установленному маршруту, его сопровождали два российских Су-27. В какой-то момент один из истребителей якобы выпустил ракету. Уоллес назвал инцидент «потенциально опасным».

Россия Великобритания Истребители
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