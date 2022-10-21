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Москвичей предупредили о переменчивой погоде в выходные

Анастасия Колоскова

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Москвичей предупредили о переменчивой погоде в выходные
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве в предстоящие выходные ожидается переменчивая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Выходные называются одним словом, но на самом деле погода будет разная. Распространяется гребень высокого давления, и в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями. Будет солнышко появляться, температура — от 5 до 8 градусов тепла, без осадков, — рассказал синоптик.

По его словам, в воскресенье в столице будет облачно, с кратковременными осадками. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что погода будет соответствовать норме так называемого предзимнего периода, который длится с середины октября до середины декабря, передает РИА Новости.

При этом в пятницу, 21 октября, жителей Москвы и Подмосковья, согласно прогнозу синоптиков, ждут облачная с прояснениями погода, небольшой и местами умеренный дождь. Днем в столичном регионе температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 2–4 градусов по Цельсию.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении первого снега.

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