Первый снег зафиксировали метеостанции в Подмосковье

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Некоторые подмосковные метеостанции в ночь на 21 октября зафиксировали выпадение первого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Первый снег отметили минувшей ночью некоторые метеостанции северной части Московской области, — отметил синоптик.

По его словам, первые снежинки среди капель дождя около трех часов ночи заметили в Волоколамске и на метеостанции аэропорта Шереметьево.

При этом об образовании снежного покрова речи пока не идет, подчеркнул синоптик в своем Telegram-канале.

В пятницу, 21 октября, жителей Москвы и Подмосковья, согласно прогнозу синоптиков, ждет облачная с прояснениями погода, небольшой и местами умеренный дождь. Днем в столичном регионе температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание: столбики термометров опустятся до плюс 2–4 градусов по Цельсию.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в выходные дни столичный регион будет находиться в разных синоптических ситуациях, а начало недели не будет отличаться от воскресенья. Он предупредил жителей столичного региона о возможном выпадении первого снега.