Городские службы начали очистку русла реки Городня на юге Москвы

Специалисты начали работы по очистке русла реки Городня в районе Братеево на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в пятницу, 21 октября.
Как отмечается, протяженность участка составляет около двух километров в нижнем течении Городни. Русло приведут в порядок в несколько этапов.
Сначала его очистят от иловых отложений, объем которых достиг 20 тысяч кубических метров. Затем будет проведен ремонт береговой полосы, в некоторых местах создадут стенку из лиственничных бревен, чтобы удержать грунт с прибрежной зоны и предотвратить сползание.
Следующим шагом станет обустройство зоны биоплато площадью 150 квадратных метров, где в теплое время года высадят многолетние водные растения. В Telegram-канале ведомства говорится, что планируется завершить работы к осени 2023 года.
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