Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городские службы начали очистку русла реки Городня на юге Москвы

Елена Самойлова
Город
Городские службы начали очистку русла реки Городня на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево Карта всех событий

Специалисты начали работы по очистке русла реки Городня в районе Братеево на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в пятницу, 21 октября.

Как отмечается, протяженность участка составляет около двух километров в нижнем течении Городни. Русло приведут в порядок в несколько этапов.

Сначала его очистят от иловых отложений, объем которых достиг 20 тысяч кубических метров. Затем будет проведен ремонт береговой полосы, в некоторых местах создадут стенку из лиственничных бревен, чтобы удержать грунт с прибрежной зоны и предотвратить сползание.

Следующим шагом станет обустройство зоны биоплато площадью 150 квадратных метров, где в теплое время года высадят многолетние водные растения. В Telegram-канале ведомства говорится, что планируется завершить работы к осени 2023 года.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Накануне специалисты завершили промывку памятника инженеру Шухову на Тургеневской площади в рамках подготовки к зиме.

3 октября начались работы по консервации на зиму фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, рабочие промыли водой все элементы сооружения.

Район Братеево городское хозяйство Москва водоем очистка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте