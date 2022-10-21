Городские службы начали очистку русла реки Городня на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево Карта всех событий

Специалисты начали работы по очистке русла реки Городня в районе Братеево на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в пятницу, 21 октября.

Как отмечается, протяженность участка составляет около двух километров в нижнем течении Городни. Русло приведут в порядок в несколько этапов.

Сначала его очистят от иловых отложений, объем которых достиг 20 тысяч кубических метров. Затем будет проведен ремонт береговой полосы, в некоторых местах создадут стенку из лиственничных бревен, чтобы удержать грунт с прибрежной зоны и предотвратить сползание.

Следующим шагом станет обустройство зоны биоплато площадью 150 квадратных метров, где в теплое время года высадят многолетние водные растения. В Telegram-канале ведомства говорится, что планируется завершить работы к осени 2023 года.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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