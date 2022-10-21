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Число погибших из-за удара по переправе в Херсоне возросло до четырех

Анастасия Колоскова
Происшествия
Число погибших из-за удара по переправе в Херсоне возросло до четырех
Фото: shutterstock

Количество погибших граждан в результате удара ракетой по переправе в Херсоне увеличилось до четырех человек. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

— Мне известно про четверых погибших, — заявил Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

До этого представитель Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник сообщал о трех погибших при обстреле гражданской переправы в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, среди погибших есть дети. Дипломат также добавил, что пострадали еще десять человек, 12 гражданских автомобилей были сожжены в результате обстрела.

Мирошник уточнил, что украинские силы обстреливали мирную переправу через реку Днепр из американских артиллерийских установок HIMARS.

В минувшую среду, 19 октября, стало известно, что ВСУ перешли в наступление на направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области.

До этого врио Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу региона никто не собирается, российская армия готова к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

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