Диетолог Гинзбург назвал продукты с низкой калорийностью, которые быстро утоляют голод

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Существуют продукты, которые способны быстро насытить человека и при этом не навредить фигуре. О том, что лучше есть, чтобы похудеть и не умереть с голоду, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

— Есть продукты, которые более сытные, чем калорийны. Также и наоборот, существуют продукты, которые большим насыщающим эффектом не обладают, но при этом довольно высоко калорийны. Первые продукты, скорее, вызывают похудение, а вторые же гарантированно приводят к полноте, — пояснил Гинзбург.

Быстронасыщаемыми, по словам диетолога, являются:

гречневая крупа — 60 калорий на 100 граммов;

вареная рыба — 100 калорий на 100 граммов;

творог — 97 калорий на 100 граммов.

В список калорийных продуктов, которые не способны быстро насытить человека, врач включил:

растительное масло — 150 калорий на столовую ложку;

хлеб — 250 калорий на 100 граммов;

сливочное масло — 700 калорий на 100 граммов;

алкоголь — 250–280 калорий на порцию крепкого алкоголя.

— Для сравнения: калорийность 100 граммов сливочного масла — 700 калорий, или же в 100 граммах хлеба порядка 250 калорий. Получается, что хлеб должен быть в 2,5 раза более сытным, чем сваренная рыба, но это же не так, — сравнил специалист.

Кроме того, при похудении, по словам врача, большую роль играет метаболизм, т. е. поступление энергии в организм и ее расход.

— Обычно, если вес человека стабилен, можно сказать, что поступление энергии, в принципе, равно ее расходу. Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить, — разъяснил специалист.

Однако Гинзбург предупредил, что в этом процессе есть и свои подводные камни.

— Чем меньше человек потребляет, тем меньше у него тенденция и тратить. Как реакция на диету — человеку становится холодно и зябко. У него меньше образуется тепла, обычно такой момент сводит на нет все наши усилия в похудении, — добавил диетолог.