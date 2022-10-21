Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Гинзбург назвал продукты с низкой калорийностью, которые быстро утоляют голод

Араз Салехов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Гинзбург назвал продукты с низкой калорийностью, которые быстро утоляют голод
Фото: depositphotos

Существуют продукты, которые способны быстро насытить человека и при этом не навредить фигуре. О том, что лучше есть, чтобы похудеть и не умереть с голоду, «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

— Есть продукты, которые более сытные, чем калорийны. Также и наоборот, существуют продукты, которые большим насыщающим эффектом не обладают, но при этом довольно высоко калорийны. Первые продукты, скорее, вызывают похудение, а вторые же гарантированно приводят к полноте, — пояснил Гинзбург.

Быстронасыщаемыми, по словам диетолога, являются:

  • гречневая крупа — 60 калорий на 100 граммов;
  • вареная рыба — 100 калорий на 100 граммов;
  • творог — 97 калорий на 100 граммов.

В список калорийных продуктов, которые не способны быстро насытить человека, врач включил:

  • растительное масло — 150 калорий на столовую ложку;
  • хлеб — 250 калорий на 100 граммов;
  • сливочное масло — 700 калорий на 100 граммов;
  • алкоголь — 250–280 калорий на порцию крепкого алкоголя.

— Для сравнения: калорийность 100 граммов сливочного масла — 700 калорий, или же в 100 граммах хлеба порядка 250 калорий. Получается, что хлеб должен быть в 2,5 раза более сытным, чем сваренная рыба, но это же не так, — сравнил специалист.

Кроме того, при похудении, по словам врача, большую роль играет метаболизм, т. е. поступление энергии в организм и ее расход.

— Обычно, если вес человека стабилен, можно сказать, что поступление энергии, в принципе, равно ее расходу. Все похудение сводится к тому, чтобы попытаться расход энергии увеличить, а потребление снизить, — разъяснил специалист.

Однако Гинзбург предупредил, что в этом процессе есть и свои подводные камни.

— Чем меньше человек потребляет, тем меньше у него тенденция и тратить. Как реакция на диету — человеку становится холодно и зябко. У него меньше образуется тепла, обычно такой момент сводит на нет все наши усилия в похудении, — добавил диетолог.

Здоровье Правильное питание Похудение Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алина Еремина
Алина Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте