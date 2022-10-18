Диетолог Гинзбург назвал способы ускорить потерю жира на животе после 40 лет

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Ускорить процесс потери жира на животе после 40 лет довольно проблематично, так как уменьшается метаболическая пластичность организма. Однако при грамотном подходе к питанию, режиму сна и физической активности уменьшить объем талии можно за короткий период. Об этом в беседе с «Вечерей Москвой» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, процесс быстрого избавления от жира в брюшной области после 40 лет зависит не только от физических упражнений, но и от образа жизни человека:

— Самыми эффективными упражнениями для избавления от лишнего веса в области живота я считаю кардиотренировки, тонизирующие комплексы и те, которые направленные на область пресса — сгибание и разгибание. Также очень помогает массаж всего тела, улучшающий циркуляцию крови, сжигающий подкожный жир.

По словам врача, для быстрой потери веса в брюшной области никак не обойтись без пошаговой коррекции рациона. Так, ежедневное меню должно быть сбалансированным, в нем должны отсутствовать продукты с высоким содержанием сахара и жира:

— Любые кондитерские изделия, сладости, белый хлеб, алкогольные напитки, фастфуды и жирные блюда полностью исключаются. Полезно делать разгрузочные дни. Но их лучше всего прописывать только с лечащим врачом, так как организм у каждого человека индивидуален.

Стоит учитывать, что после 40 лет метаболическая активность у человека уменьшается и процесс устранения жира в области живота усложняется именно этим обстоятельством:

— Известно, что похудение — это растрата организмом жировых запасов, что позволяет быстро обрести приятные очертания фигуры. Но чем старше человек становится, тем сложнее этот механизм работает. Особенно если на протяжении жизни вы баловались частым набором и снижением веса, вам после 40 будет особенно сложно бороться с жиром.

По словам эксперта, если в условные 30 лет снижение объемов пищи ускоряет процесс похудения, то после 40 лет для обретения тонкой талии понадобится больше времени:

— Учитывайте, что после 40 лет любые ограничения в пище имеют определенные последствия, которые косвенно мешают вам получить тело мечты. Это депрессия, апатия, упадок сил, бессонница и частая смена настроения. Это значит, что в период похудения вам нужно уделять много времени не только рациону, физической активности, но и ментальному здоровью, чтобы избежать депрессивности.

Параллельно нужно выполнять ежедневно различные активные физические упражнения, которые направлены на укрепление мышц, связок, костной ткани и области пресса, заключил диетолог.

Гинзбург добавил, что особое внимание на большой живот нужно обращать представительницам прекрасного пола, так как далеко не всегда выпирающая область тела — признак жирового скопления.

— Понимаете, под большим слоем жировых скоплений в женском организме может маскироваться гинекологическая или эндокринологическая проблема. Для этого лучше дополнительно обратиться за консультацией к специалисту, дабы убедиться, что наличие жира в этой области — это не следствие развития опасной болезни, — предупредил специалист.