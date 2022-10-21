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Офтальмолог Куренков рассказал, как сохранить хорошее зрение в пожилом возрасте

Елена Самойлова
Общество
Офтальмолог Куренков рассказал, как сохранить хорошее зрение в пожилом возрасте
Фото: Pexels

Пожилым людям нужно каждый год проходить обследования, чтобы вовремя обнаружить проблемы со зрением. Об этом сообщил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в пятницу, 21 октября.

По его словам, ежегодное обследование необходимо для профилактики. Даже если нет жалоб, нужно помнить, что многие заболевания начинаются без каких-либо симптомов. Проблема выявляется уже на той стадии, когда зрение начинает снижаться, а лечить недуг поздно, и остается только затормозить его.

— Если у человека уже есть какие-либо проблемы со зрением, то режим посещения врача определяется для каждого пациента индивидуально. Все упражнения для здоровья глаз относятся несколько к другим состояниям, а мы сейчас говорим о тех болезнях, которые возникают после 40–50 лет, в более старшем возрасте, — объяснил Куренков.

К возрастным заболеваниям относятся глаукома, катаракта, макулодистрофия и ряд других. Офтальмолог добавил, что на здоровье глаз в значительной степени влияют также сахарный диабет и гипертоническая болезнь, передает «Москва 24».

До этого врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала «Вечерней Москве», кому нельзя носить контактные линзы и как узнать об этом ограничении.

Здоровье Врачи Пожилые люди офтальмология
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