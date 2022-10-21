Welt: Немцы настороженно отнеслись к новому послу Украины из-за его высказываний

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Немцы слишком рано обрадовались отставке украинского дипломата Андрея Мельника, его преемник Алексей Макеев дает мало поводов для оптимизма оппонентам бывшего посла Украины. Такое мнение высказали авторы статьи для издания Die Welt.

Своими высказываниями в социальных сетях Макеев четко обозначил: он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя, отмечается в публикации.

Как уточняется, Макеев потребовал от руководства Германии поставок оружия для Киева, еще не приехав в Берлин. А в следующем своем посте он попросил подписчиков посоветовать треки для музыкального плейлиста. После этого те, кто радовался отставке скандального Мельника, осознали, что рано начали праздновать новое назначение.

— Очевидно, что преемник Мельника также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом, — указали авторы статьи.

Немецкие журналисты отметили, что противники предыдущего украинского посла «не дождутся ничего хорошего» и от Макеева, передает РИА Новости.

Андрей Мельник известен прежде всего провокационным поведением и соответствующими высказываниями. Так, он обматерил Илона Маска после предложенного им плана мира между Украиной и Россией.

А в августе немцы потребовали выслать дипломата из Германии после того, как он упомянул в интервью нацистского коллаборанта Степана Бандеру.