Эксперты составили чек-лист по подготовке автомобиля к зиме

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В зимний период автомобиль используется в более суровых условиях — это связано с гололедом, морозами, резкими перепадами температуры, сугробами. О том, как правильно подготовить автомобиль к зимнему периоду, рассказал эксперт Максим Соколов.

При первых минусовых температурах стоит заменить резину. Также нужно обязательно проверить «дворники». Если щетки очистителя оставляют заметные полосы и разводы, то, вероятно, износились резинки. Такие «дворники» будут плохо работать в условиях снегопада, передает Life.ru.

Кроме того, эксперт посоветовал проверить масло и антифриз. Соколов отметил, что перед наступлением зимы стоит купить щетку для снега с мягким, длинным ворсом, лопату, которая нужна для уборки снега или создания подкопа, если машина застрянет в сугробе.

Автомеханик Сергей Тонконоженко также добавил, что необходимо проверить электрические составляющие машины, чтобы при наступлении холодов не произошли неприятные ситуации с аккумулятором, который из-за мороза может разрядиться, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого автоэксперт Владимир Бахарев объяснил «Вечерней Москве», что делать при отказе тормозов. Он отметил, что сами по себе тормоза не отказывают.