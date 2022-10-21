Скончался актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк

Кадр из сериала «Она написала убийство» / 1984

Актер Рон Мэйсэк, сыгравший шерифа Морта Мецгера в сериале «Она написала убийство», скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издание Variety в пятницу, 21 октября.

Отмечается, что артист умер естественной смертью в окружении жены Кей и шестерых детей.

Мэйсэк родился 1 июля 1936 года в Чикаго. Он изучал театральное искусство в Чикагском городском колледже и дебютировал в театральной гильдии в 1954 году. С 1960-х актер стал сниматься в кино, на его счету появление в телесериалах «Сумеречная зона», «Обезьяны», «Стань умнее» и «Чудо-женщина».

Однако наибольшую популярность ему принесла роль шерифа Морта Мецгера в сериале «Она написала убийство», вышедшем в 1984 году. Мэйсэк снялся более чем в 40 эпизодах вплоть до закрытия проекта в 1996 году.