Воробьев сообщил, что Подмосковье не будет вводить ограничения в условиях повышенной готовности

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Никаких ограничений для жителей Московской области не будут вводить на фоне режима повышенной готовности в ЦФО. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, изменений в передвижении по территории не планируется.

Воробьев отметил, что решение президента России о введении режима повышенной готовности в Центральном федеральном округе касается органов власти, правоохранительных и силовых структур.

По его словам, регион будет жить в привычном ритме: предприятия будут работать в привычном режиме, передвижение по территории не будет ограничено. Ключевая задача на сегодняшний день — сохранение устойчивой экономики.

По его словам, в нынешних условиях крайне важна собранность и динамичная работа всех органов власти, передает «360».

Воробьев добавил, что повышенное внимание будет уделяться работе областных и муниципальных служб, стратегических предприятий региона. Поэтому в Подмосковье создан оперативный штаб, который будет контролировать это взаимодействие, передает РИАМО.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве.