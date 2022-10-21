Серийных угонщиков велосипедов задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полиция задержала мужчину и женщину, которые промышляли серийными кражами велосипедов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 21 октября.

По ее словам, злоумышленники орудовали по ночам в Дмитровском городском округе. Они охотились на велосипеды, которые не были оборудованы противоугонными устройствами или на те, что жители оставляли в подъездах домов и на улице без присмотра. За две недели активной деятельности преступная пара похитила девять велосипедов на общую сумму более 100 тысяч рублей.

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В ходе расследования сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личности подозреваемых и задержали их по месту временного проживания в городе Дмитрове. Ими оказались 30-летняя жительница Тверской области и 32-летний житель Подмосковья.

Задержанные сообщили, что похищенное сдавали в скупку, а деньги тратили на личные нужды. Сотрудники правоохранительных органов изъяли велосипеды и в скором времени вернут их законным владельцам.

По факту совершения преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемых заключили под стражу.

Еще один серийный похититель велосипедов был пойман в Подмосковье. Однако попался он не на этом: мужчина попробовал украсть телефон и был задержан.