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В России выявили 9761 новый случай коронавируса за сутки

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 9761 новый случай коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки во всех регионах России выявили 9761 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 21 октября.

За указанный период в России зафиксировали 93 летальных исхода от коронавирусной инфекции. При этом 1413 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 15 672 человека, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 9761 новый случай коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор планирует отменить тест на коронавирус для непривитых россиян, въезжающих в страну из-за рубежа. Кроме того, ведомство планирует осуществлять выборочное тестирование в пропускных пунктах через границу.

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер». Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».

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