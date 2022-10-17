Роспотребнадзор планирует отменить тест на COVID-19 для въезжающих непривитых россиян

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Роспотребнадзор планирует отменить тест на коронавирус для непривитых россиян, въезжающих из-за рубежа. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, ведомство планирует осуществлять выборочное тестирование на коронавирус в пропускных пунктах через границу, передается в тексте документа.

До этого стало известно, что за минувшие сутки в российских регионах выявили 10 403 новых случая заражения коронавирусом.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема.

На текущий момент в России не выявлены другие вирусы гриппа, а ситуация по всем респираторным инфекциям, фиксирующимся на территории РФ, продолжает оставаться стабильной.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов объяснил, как восстановить кишечник после различных вирусных инфекций. По мнению эксперта, коронавирус оказывает очень плохое действие на желудочно-кишечный тракт. У многих переболевших возникают боли в животе, диарея, рвота.