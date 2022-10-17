В России выявили 10 403 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 10 403 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 17 октября.

За указанный период в России зафиксировали 92 летальных исхода от коронавируса. При этом 604 пациента с диагностированным ковидом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 14 513 человек, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

Недавно доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, нужно ли опасаться роста числа заражений распространяющейся мутировавшей формы «омикрона» — нового варианта COVID-19 «цербер».

Аграновский пояснил, что штаммы группы «омикрон» являются очень заразными, но при этом число смертей от него остается на низком уровне. Специалист также подчеркнул необходимость вакцинации против коронавирусной инфекции.

7 октября Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавируса.