Эксперт рассказала, стоит ли учить китайский язык

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Доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки Восточного факультета СПбГУ Полина Рысакова отметила, что повышенный интерес к китайскому языку сохраняется последние десять лет.

— В год выпускается до тысячи человек, у которых в дипломе обозначен китайский. И это уже не говоря о курсах и школах дополнительного образования для детей, — отметила эксперт в комментарии РИАМО.

Кроме того, по словам Рысаковой, тысячи российских студентов уезжают в Китай получать первое высшее образование.

Эксперт отметила, что многие выбирают китайский для изучения, так как партнерские отношения между Россией и Китаем крепнут с каждым годом. Однако рекрутеры, скорее, рассматривают этот язык в резюме как дополнение и больше обращают внимание на основную профессию. Таким образом только знание языка не гарантирует получение высокооплачиваемой работы.

В России спрос на изучение турецкого языка вырос в два раза, китайского — в 1,8 раза, а корейского и арабского языков — в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».