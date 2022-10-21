Главврач рассказал об особенностях новой открытой поликлиники в Кунцево

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Павлова, 40А Карта всех событий

В столичном районе Кунцево открылась новая детская поликлиника, соответствующая новому московскому стандарту. Подробнее об особенностях учреждения рассказал главный врач детской городской поликлиники № 130 Виктор Елисов.

Новое здание располагается по адресу: улица Академика Павлова, дом 40А. По словам Елисова, оно кардинально отличается от старого — здесь появились два новых аппарата УЗИ высокого класса и современное офтальмологическое оборудование.

— В комфортных условиях нового здания маленькие пациенты будут получать медицинскую помощь в полностью обновленных кабинетах педиатров, невролога, детского хирурга, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, функциональной диагностики и других. Новые светлые игровые зоны, веселые персонажи-помощники на стенах, уютные зоны ожидания и благоустроенная территория способствуют созданию позитивного настроя у наших посетителей, — рассказал специалист.

Как отмечается, в здание перевели филиал № 3 ДГП № 130, который ранее находился на Ярцевской улице. Медицинскую помощь здесь смогут получить 14,6 тысячи детей.

Как ранее рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 2020 года уже завершили реконструкцию 66 зданий и построили 11 новых амбулаторий. Среди них — две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савеловском районе.