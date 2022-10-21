Две новые детские поликлиники открылись в Кунцеве и Савеловском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Вятская улица, 37 Карта всех событий

В Москве начали работать две новые детские поликлиники. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем реализацию двух крупнейших программ модернизации амбулаторного звена: капремонт половины всех поликлиник столицы и строительство 30 новых. С 2020 года мы уже завершили реконструкцию 66 зданий и построили 11 новых амбулаторий. Среди них — две построенные детские поликлиники в Кунцеве и Савеловском районе, они начали прием, — рассказала она.

Заммэра уточнила, что новые медицинские учреждения позволят оказывать помощь в комфортных условиях 22,4 тысячи маленьким пациентам.

Так, четырехэтажная поликлиника в Савеловском районе, площадью 4,6 тысячи квадратных метров, рассчитана на 320 посещений в смену. Она находится по адресу: Вятская улица, дом 37. В октябре в новое здание переехал филиал № 3 детской городской поликлиники № 39, ранее располагавшийся на первом этаже жилого дома по адресу: 1-я Хуторская улица, дом 2, корпус 1. Медпомощь в учреждении будут получать около 7,8 тысячи маленьких москвичей.

Поликлиника в Кунцеве, площадью 5,1 тысячи квадратных метров, расположена по адресу: улица Академика Павлова, дом 40 а. В здание переехал филиал № 3 детской поликлиники № 130, до этого находившийся в здании 1965 года постройки по адресу Ярцевская улица, дом 25, корпус 2. Медицинскую помощь здесь будут получать 14,6 тысячи детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова сообщила, что столичных медсестер и фельдшеров детских поликлиник перевели на заполнение документов в электронном виде, что позволит сохранить важную информацию в единой системе и значительно сэкономить время.