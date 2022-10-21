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Расписание поездов на МЦД-1 временно изменится

Елена Самойлова
Город
Расписание поездов на МЦД-1 временно изменится
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Расписание поездов на первом маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-1) временно изменится для подготовки инфраструктуры на Белорусском вокзале к запуску МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Об этом сообщили в пятницу, 21 октября, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, работы пройдут в выходные — с 22 по 23 и с 29 по 30 октября с 02:30 на сутки.

Так, поезда не будут ходить на центральном участке от Савеловского до Белорусского вокзала МЦД-1. Поезда Савеловского и Белорусского направлений будут следовать только от и до Савеловского и Белорусского вокзалов соответственно. Кроме того, увеличатся интервалы движения поездов на всем диаметре, местами до 30 минут. У части поездов расписание изменится полностью.

В две субботы, 22 и 29 октября, поезда «Аэроэкспресс» от и до аэропорта Шереметьево проследуют от и до Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. Чтобы добраться до аэровокзала, пассажиры могут воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать согласно зимнему расписанию. На Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, еще четыре будут отменены.

МЦД расписание Поезда
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