Иммунолог Продеус назвал полезные привычки, которые помогут не заболеть осенью

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Врач-педиатр, иммунолог Андрей Продеус дал советы, как поддержать здоровье в осенний период.

По словам врача, качественный сон — это один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд. Специалист считает, что именно с 23:00 до 03:00 организм активно восстанавливается, поэтому важно ложиться спать как можно раньше.

В осенний период необходимо особенно обратить внимание на рацион питания. Необходимо есть продукты, богатые железом и витамином D, добавил Продеус.

Эксперт подчеркнул, что длительное воздействие на организм стресса и других психологических факторов способствует снижению иммунитета.

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