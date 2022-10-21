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Иммунолог Продеус назвал полезные привычки, которые помогут не заболеть осенью

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Продеус назвал полезные привычки, которые помогут не заболеть осенью
Фото: Pixabay

Врач-педиатр, иммунолог Андрей Продеус дал советы, как поддержать здоровье в осенний период.

По словам врача, качественный сон — это один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд. Специалист считает, что именно с 23:00 до 03:00 организм активно восстанавливается, поэтому важно ложиться спать как можно раньше.

В осенний период необходимо особенно обратить внимание на рацион питания. Необходимо есть продукты, богатые железом и витамином D, добавил Продеус.

Эксперт подчеркнул, что длительное воздействие на организм стресса и других психологических факторов способствует снижению иммунитета.

Также стоит чаще проветривать помещения и не забывать о вакцинации от вирусных инфекций, передает «Профиль».

Ранее подмосковные врачи заявили о снижении количества детей с COVID-19, а также числа госпитализаций, передает «Царьград».

У людей старше 60 лет с возрастом развивается иммунодефицит. Поэтому им в первую очередь необходимо делать прививки от гриппа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

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