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Приметы и советы

Стали известны подробности отставки премьер-министра Британии Трасс

Елена Самойлова
В мире
Стали известны подробности отставки премьер-министра Британии Трасс
Фото: flickr/number10gov

Журналисты британского издания Daily Mail выяснили подробности отставки премьер-министра Лиз Трасс. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

Ссылаясь на источники в политических кругах, авторы статьи указали, что около 04:00 20 октября Трасс начала активно рассылать сообщения друзьям, что говорило о ее взволнованности.

В палате общин в это время шло голосование по поводу увольнения министров, которые критиковали политику премьер-министра и обвиняли ее в издевательствах. При этом накануне объявления об отставке, по информации издания, консерваторы позволили себе кричать на Трасс и обвинять ее в том, что «вокруг происходит бардак».

В статье приводятся слова одного из членов Консервативной партии Гэри Стритера. Он заявил, что после такого скандала у партии мало шансов остаться у власти. Все, что возможно сделать для улучшения репутации, — избрать нового лидера и укрепить дисциплину.

В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым рекорд. Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. По данным СМИ, на Трасс повлиял соответствующий призыв ее однопартийцев.

После этого экс-глава кабмина страны Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании. За кресло британского премьера, как уточняется, также намерена бороться министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок.

Премьер-министр Великобритания Отставки Лиз Трасс
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