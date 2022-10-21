Песков прокомментировал сроки завершения частичной мобилизации

Фото: Администрация президента РФ

На данный момент не названа конкретная дата завершения частичной мобилизации. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 21 октября.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин 14 октября сообщил, что мобилизационные мероприятия завершатся примерно за две недели.

— Какой-то более точной даты нет, — цитирует Пескова ТАСС.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что введение военного положения в новых регионах не окажет существенного влияния на частичную мобилизацию. По его словам, военное положение на законодательном уровне обозначает происходящие в четырех российских регионах боевые действия.

Президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. «Вечерняя Москва» разобралась, каким категориям граждан теперь предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.