Аналитик Мищенко дал прогноз относительно стоимости нефти

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Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко дал прогноз относительно того, как изменятся цены на нефть в ближайшее время.

Эксперт отметил, что стоимость нефти формируется с учетом большого числа факторов. Кроме рыночных, которые сохраняют свои позиции, существуют геополитические факторы.

Аналитик напомнил, что с 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морем. Это обстоятельство оказывает большое влияние на состояние рынка и может привести к дальнейшему росту цен.

— Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объемы с запасом, — пояснил он в комментарии RT.

По прогнозам экспертов, стоимость нефти будет колебаться от 90 до 100 долларов за баррель.

В случае введения потолка цен на нефть из РФ пострадают страны Азиатского региона, которые больше не смогут получать ряд услуг, связанных с поставками нефти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.