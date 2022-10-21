Наркоторговец попался полицейским из-за того, что начал от них убегать

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Грузинская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали закладчика в центре столицы. Мужчина вызвал подозрение, когда попытался скрыться от сотрудников без какой-либо причины. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в пятницу, 21 октября.

По информации ведомства, полицейские патрулировали территорию на Малой Грузинской улице, когда обратили внимание на подозрительного молодого человека. Он сразу попытался скрыться, как только заметил сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские задержали мужчину. Им оказался 27-летний приезжий. Задержанный сообщил, что у него в сумке лежит пакет с запрещенными веществами, а также весы и аксессуары для распространения. В связи с этим сотрудники патрульно-постовой службы вызвали на место следственно-оперативную группу.

При досмотре у молодого человека изъяли пакет с мефедроном общей массой в 78,95 грамма. Также подозреваемый рассказал, что он спрятал в проезде Донелайтиса несколько свертков с тем же наркотиком, для того, чтобы позже разложить их по тайникам-закладкам. По оценке задержанного общая масса спрятанного равна 150 граммам.

По факту преступления в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

Других распространителей запрещенных веществ задержали сотрудники полиции на юго-западе Москвы. В руки правосудия попал закладчик, а также его знакомый, хранивший наркотики дома за определенную плату.