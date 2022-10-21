Мужчина, пытавшийся в пьяном виде подкупить сотрудника ДПС, предстанет перед судом

Фото: СК РФ

Мужчина, который попытался подкупить сотрудника ДПС, будучи пьяным, предстанет перед судом. Об этом Вечерней Москве сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 21 октября.

По ее словам, расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 34-летнего мужчины, завершено. Столичными следователями собрана достаточная доказательная база, а также сам обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В короткие сроки дело направлено для утверждения обвинительного заключения, а после передано в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 октября. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в патрульной машине, попросил инспектора не составлять административный протокол. В награду нарушитель пообещал сотруднику ДПС 100 тысяч рублей. Полицейский отказался, после чего пьяного водителя задержали сотрудники правоохранительных органов.